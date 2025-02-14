В станице Благовещенской, входящей в состав Анапы, произошел пожар в пансионате «Зенит» и штабе волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута. Площадь пожара составляет 1,4 тыс. кв. м, сообщает МЧС России.

Огонь охватил корпус для проживания и столовую, эвакуированы 26 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники. В штабе собирались волонтеры, помогающие очищать от мазута Бугазскую косу, пишет Shot.

«Для нас всех этот штаб, организованный потрясающими, сильными ребятами, очень дорог. Мы вместе поможем им справиться в этот трудный период», — говорится в телеграм-канале волонтеров «Спасаем море».

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что изначально огонь распространился в помещениях ресторана «Соль» и здания пансионата «Зенит», а не в самом штабе волонтеров «Шлагбаум». Однако позже пламя перекинулось и на него. По данным оперштаба, пострадала «существенная» часть вещей волонтеров, хранившаяся на территории «Зенита». Среди волонтеров, по предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Mash Kub, в штабе сгорело снаряжение и «тонна еды». Огонь перекинулся на склад, где хранилась одежда и инвентарь для очищения побережья от мазута, а также бутылки с водой, консервы и бакалея. Часть инвентаря успели вынести, пишет канал.

«Гуманитарка, скорее всего, вся сгорела, потому что, судя по видеозаписи, которую я вижу, там находится склад. Сейчас будем подсчитывать [объем], в основном там продукты», — сообщила ТАСС представитель администрации Анапы Инела Белых.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края. На место прибыл и. о. межрайонного прокурора Сергей Брижак.

Работа волонтеров на Бугазской косе продолжится, для них организуют новый штаб, сообщил сенатор Совета Федерации Игорь Кастюкевич, назначенный уполномоченным по волонтерской работе «Единой России» при ЧС.

В середине декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 8 тыс. тонн мазута. По данным Минтранса, в результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн топлива. Часть мазута волнами выбросило на пляжи черноморского побережья.

Президент России Владимир Путин объявил в Краснодарском крае режим ЧС федерального уровня. В январе он назвал недостаточными меры по минимизации ущерба от разлива мазута и назвал случившееся одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы.

По данным МЧС на 14 февраля, с начала работ очищено более 357 км берега, собрано более 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.