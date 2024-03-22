В Ассоциации горнопромышленников России назвали «сложной» ситуацию на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обвала горных пород остаются заблокированными 13 горняков. По словам исполнительного директора ассоциации Анатолия Никитина, связи с горняками нет уже четвертый день, спасательным работам мешают грунтовые воды.

«Ситуация сложная, грунтовые воды мешают оперативной помощи спасателей, уже четвертый день нет связи с горняками. Сейчас важно, что все силы объединились. Прибыли опытные спасатели, губернатор оказывает грамотное содействие», — сказал Никитин изданию «Лента.ру».

Он выразил надежду на благополучный исход, отметив, что дома шахтеров ждут жены и дети. По словам Никитина, только неукоснительное соблюдение федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (ФНиП) позволяет спуститься в шахту, выполнить работу и вернуться к семье живым и здоровым.

«Несоблюдение даже одного пункта ФНиП может привести к трагедии, чьей-то смерти, аварии или инциденту», — сказал он.

В МЧС в пятницу, 22 марта, сообщили, что судьба 13 горнорабочих, которые оказались заблокированы в результате обвала на руднике, остается неизвестной. Бурятся две разведочные скважины: из 262 м первой уже пробурено 143, из 205 м второй — 16. Скорость бурения скважин — до 100 м в сутки, добавили в МЧС.

По данным ведомства, в рудник в пятницу будет спущена третья буровая установка — предстоит пробурить 160 м. Еще одна буровая установка будет доставлена в течение суток. С их помощью специалисты планируют попасть в места возможного нахождения горняков, оценить газовую обстановку и наличие воды в выработках.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел в понедельник 18 марта. В Амурской области из-за обвала на руднике ввели региональный режим ЧС.

В оперативных службах 22 марта рассказали, что последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих на руднике находилось на глубине 147 м. Как стало известно накануне, масштаб обвала на руднике превысил изначальную оценку почти в 22 раза, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тыс. куб. м.

Следственные органы после обвала на руднике возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).