Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место и объяснил ему, что Вашингтон серьезно настроен на долгосрочное мирное соглашение по Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, американский президент является главным переговорщиком.

«И он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. И мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно — такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели», — пояснила она.

При этом пресс-секретарь заявила, что не получала информации о реакции Москвы по тем договоренностям, которые обсуждались в Джидде между Вашингтоном и Киевом. По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио и помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц очень усердно работают над этим.

«Президент, очевидно, очень вовлечен в эту работу. Сегодня в течение всего дня его информировали о ситуации, разворачивающейся в Саудовской Аравии», — отметила она.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями, продолжавшиеся около семи часов. Это первая встреча представителей Киева и Вашингтона на высшем уровне после перепалки президента Украины с американским лидером в конце февраля. Неназванный участник украинской делегации рассказал The New York Times (NYT), что в выходные французские и британские чиновники инструктировали представителей Киева, как разговаривать с американцами.

Встреча проходила в отеле Ritz-Carlton в городе Джидда. Украинскую сторону представляли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский тоже прибыл в Джидду, но не участвовал в переговорах. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

По итогам встречи на сайте Зеленского было опубликовано совместное заявление, в котором сказано, что стороны условились вскоре заключить всеобъемлющее соглашение по разработке критически важных минеральных ресурсов.

Киев также подтвердил готовность принять предложение США о 30-дневном прекращении огня в конфликте с Россией. В свою очередь США обязались немедленно возобновить предоставление разведданных и поддержку Украине.

Президент Украины добавил, что «важным элементом» переговоров в Джидде была готовность Вашингтона возобновить оборонную помощь Украине, а также обмен разведданными.