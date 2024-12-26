Ответом на обстрелы российских регионов и теракты против военных должны стать удары по центрам принятия решений на Украине, заявил Инфо24 член оборонного комитета Госдумы, генерал Виктор Соболев.

Так он прокомментировал вчерашнюю атаку ВСУ на Льгов Курской области, где с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS были повреждены здание сахарного завода, электростанция, жилой дом и газопровод, а также погибли четыре человека и пятеро получили ранения.

«Уже нужно наносить удары по центрам управления и центрам принятия решений. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет. Убийство генерала Кириллова, удары по мирным городам Курской области, по Татарстану, по Чеченской Республике — я думаю, что на это мы дадим решительный ответ», — поделился Соболев.

Он убежден, что разрушительные российские удары в конечном итоге вынудят Украину прекратить обстрелы и свернуть террористическую деятельность своих спецслужб.

«Сейчас я не могут точно сказать, будем ли мы применять “Орешник” для ответного удара, так как это очень разрушительное оружие, а решение о его использовании принимает верховный главнокомандующий. Но как бы там ни было, чем больше мы будем отвечать Украине разрушительными ударами, тем меньше у Киева будет желания провоцировать Россию», — подытожил генерал.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предположил, что удар по Льгову связан с поражениями ВСУ на поле боя. Он считает, что Украина «скатывается к террористическим атакам» по мирным объектам, потому что утратила способность противостоять российским войскам на фронте.

Версию о том, что такими ударами Киев пытается усилить свои позиции перед возможными переговорами, депутат отверг. «Просто пытаются запугать население нашей страны, посеять противоречия в обществе. А про переговоры говорить рано — только Россия заявляла о соответствующей готовности», — сказал Красов.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил 26 декабря, что во Льгове ведутся работы по ликвидации последствий вчерашнего обстрела. По его словам, для предотвращения мародерства в пострадавшем районе организовано круглосуточное дежурство 30 бойцов «БАРС-Курск», а желающие покинуть город получают «всестороннюю помощь» от МЧС и местных властей.