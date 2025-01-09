Мужчина, обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области, умер в больнице, куда его доставили после попытки суицида. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Источник РИА Новости уточнил, что мужчина умер больше недели назад.

Тела трех мальчиков в возрасте от трех до семи лет и годовалой девочки были обнаружены 28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка 1″Калининского муниципального округа Тверской области. Обвинение в убийстве было предъявлено отцу детей ― 37-летнему уроженцу Таджикистана с российским гражданством. Ему грозило пожизненное заключение.

По данным телеграм-каналов, мужчина заподозрил жену в изменах и зарезал детей, которых посчитал не своими. Всего в семье воспитывалось шестеро детей, двое старших не пострадали. Жена и брат обвиняемого в момент убийства находились на втором этаже дома. Когда они спустились, дети уже были мертвы, а мужчина пытался покончить с собой. Его смогли остановить.

По словам брата, обвиняемый в убийстве за несколько дней до трагедии начал вести себя «неадекватно». Жители поселка описали его поведение как «странное и агрессивное». В семье, как утверждается, начались скандалы, которых раньше не было. Прежде семья не попадала в поле зрения правоохранителей, соседи на нее не жаловались.

«У них благополучная, хорошая семья была, мама Шахноза прекрасная женщина, ее дети были спокойные, воспитанные», — рассказала АиФ одна из жительниц СНТ.

Она отметила, что разговаривала с матерью семейства о детях, но ее мужа «толком никогда не видела», поскольку он работал. Еще одна жительница «Межурки» рассказала изданию, что это была «обыкновенная, доброжелательная семья», не вызывавшая «никаких подозрений».