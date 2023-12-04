Хакеры 4 декабря взломали сайт Брянской областной думы и разместили там ложную информацию о переименовании одной из улиц Брянска в честь Адама Кадырова — 16-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил председатель регионального заксобрания Валентин Суббот.

«Провокаторы приписали депутатам инициативу переименовать одну из улиц областного центра в честь Адама Рамзановича Кадырова. <…> Недостоверность добавленной злоумышленниками информации подтверждается онлайн-трансляцией заседания», ― отметил Суббот.

Он добавил, что в компетенцию Брянской облдумы не входит переименование городских пространств, поэтому вопрос о присвоении улице имени Кадырова не мог рассматриваться на заседании. Материалы по факту взлома переданы в правоохранительные органы.

4 декабря телеграм-канал «Осторожно, новости» обратил внимание, что на сайте Брянской облдумы появилось сообщение о переименовании в честь Адама Кадырова улицы Сергея Василёва в Брянске. Василёв ― участник второй чеченской войны, погибший в марте 2000 года в ходе ожесточенных боев и посмертно получивший звание Героя России.

Текст о переименовании улицы был датирован 29 ноября. В частности в нем отмечалось, что инициатива якобы принадлежала заместителю председателя Брянской облдумы Владимиру Пронину и была «единогласно поддержана».

Днем в понедельник сайт регионального заксобрания перестал открываться. Начальник информационно-аналитического отдела Брянской областной думы Оксана Мальцева сообщила RTVI, что на сайте ведутся технические работы.

Фейк о звании почетного гражданина Донецка

29 ноября телеграм-каналы распространили информацию о якобы присвоении Адаму Кадырову звания почетного гражданина Донецка и опубликовали копию соответствующего распоряжения за подписью главы администрации города Николая Волкова.

Глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин заявил, что сайт администрации был взломан в ходе «информационной атаки ЦИПсО [Центра информационно-психологических операций] Украины».

Российские регионы начали чествовать Адама Кадырова после того, как в августе он избил в чеченском СИЗО фигуранта уголовного дела о сожжении Корана Никиту Журавеля и получил одобрение своего отца Рамзана Кадырова.

За последние два месяца Кадыров-младший получил девять медалей и орденов, в том числе медаль «Герой Чеченской Республики» и орден «Трудовая Доблесть России». В начале ноября Адам Кадыров стал начальником службы безопасности своего отца, позже его назначили куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура, который войдет в структуру Минобороны России.