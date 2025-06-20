ФРГ не должна поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать обострения конфликта между Москвой и Киевом. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф на Петербургском международном экономическом форуме.

«Никто в Германии не хочет эскалировать ситуацию и вмешивать нашу страну в происходящее. Это не немецкий конфликт», — заявил он.

В то же время Моосдорф отметил, что у немцев нет никаких предубеждений против России, и они стремятся к скорейшей нормализации отношений. По его мнению, отказ Берлина от поставок дальнобойного оружия Киева может послужить отправной точкой для восстановления диалога с Москвой.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 июня сообщил, что готов к разговору с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но подчеркнул, что инициатива должна исходить от немецкой стороны.

По мнению российского лидера, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, это может негативно сказаться на отношениях между Берлином и Москвой, но не повлияет на ход боевых действий.

Президент России подчеркнул, что украинские военные не способны управлять ракетами Taurus, это смогут сделать только немецкие офицеры. Таким образом, поставки ракет Taurus Украине могут привести к прямому военному конфликту между Германией и Россией, отметил Путин.

26 мая Мерц сообщил, что Германия, как и Великобритания, Франция и США, отменила ограничения на применение западного оружия для нанесения ударов по территории России на большом расстоянии. По его словам, это означает, что «больше не существует никаких ограничений» на дальность применения оружия, которое поставляют Киеву западные союзники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такие действия могут противоречить усилиям по поиску мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом.