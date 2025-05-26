Возможное решение некоторых европейских стран снять ограничения на дальнобойность оружия, которое поставляется на Украину, идет вразрез с «устремлениями на выход к политическому урегулированию» конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Если таковые решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию [конфликта на Украине]. <…> То есть достаточно опасные решения опять же, если они были», — сказал он журналисту издания Life Александру Юнашеву.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Берлин вслед за Великобританией, Францией и США снял ограничения на дальние удары западным оружием по российской территории. Таким образом, по его словам, «больше не существует никаких ограничений» по дальности действия оружия, поставляемого Киеву ключевыми западными союзниками.

Бывший президент США Джо Байден в ноябре 2024 года разрешил Украине бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по России. Вслед за Вашингтоном Великобритания и Франция сняли ограничения для своих ракет Storm Shadow и SCALP.

При этом Олаф Шольц, занимавший пост канцлера до Мерца, не реагировал на просьбы президента Украины Владимира Зеленского разрешить ВСУ наносить удары вглубь России, в том числе немецкими дальнобойными ракетами Taurus. В частности, в октябре 2024 года издание Bild писало, что Шольц не отказал украинскому главе категоричным образом, но и не дал положительного ответа.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI отметил, что изменения позиции Германии означает, что Россия успешно выполняет задачи военной операции. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что разрешение ФРГ на нанесение дальнобойных ударов не стало для Москвы новостью.

С мнением Картаполова согласился член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он назвал решение Мерца «провокацией европейской войны».

Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин выразил мнение о том, что Запад давно шел к снятию ограничений дальности, но его останавливало нежелание еще сильнее ухудшать отношения с Россией. Решение Мерца он назвал «очень печальной новостью» для мирных переговоров и налаживания контактов по украинскому кризису.