Решение властей Германии разрешить Украине дальние удары своим оружием по российской территории означает, что Россия успешно выполняет задачи военной операции. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

25 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин вслед за Великобританией, Францией и США снял ограничения на дальние удары западным оружием по российской территории. Таким образом, по его словам, «больше не существует никаких ограничений» по дальности действия оружия, поставляемого Киеву ключевыми западными союзниками. Бывший президент США Джо Байден в ноябре 2024 года разрешил Украине бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS по России. Вслед за Вашингтоном Великобритания и Франция сняли ограничения для своих ракет Storm Shadow и SCALP.

Картаполов отметил, что российские военные в результате недавних ударов успешно поразили украинские военные цели, и Киев «реально терпит поражение».

ВС России в частности «хорошо попали» в ночь на 25 мая по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а до этого — по авиазаводу «Антонов» в Киеве и по пароходу, который «привез оружие, боеприпасы и ракеты», уточнил депутат.

«Вот они и завыли, заплакали: “Спасай кто может!” Те решили спасать», — прокомментировал он.

По словам Картаполова, для России не стало новостью разрешение Германией дальнобойных ударов.

«Мы давно этот вариант просчитывали, мы к нему готовы. Ну, пусть страдают дальше. Их [Украину] опять просто как лохов провели. Сказали, что надо попробовать продолжать воевать с Россией. Пусть воюют», — сказал глава думского оборонного комитета.

Он отметил, что России есть чем ответить на дальние ударов, в том числе страна обладает оружием, способным достичь Германии.

«У нас все есть. Поэтому пусть пеняют сами на себя. Сначала Украина, потом получат и все остальные, которые принимают такие идиотские решения. Это их головная боль, не наша», — заключил Картаполов.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сняв запрет на дальнобойные удары немецким оружием, «отстал от жизни», заявил RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это не означает ни войны, ни ханы. Означает, что, так сказать, немножко не понимает канцлер, на каком он свете, отстал от жизни. Ну и плюс лучше не действовать в традициях его соотечественников времен Второй мировой и не поддерживать нацистский режим на Украине».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI согласился с мнением своего коллеги Андрея Картаполова о том, что в действиях властей Германии нет ничего нового. Он не считает решение Мерца «провокацией европейской войны».

«Они это делали уже давно. Ничего здесь нового нет. Мы должны выполнить цели специальной военной операции, которые поставил президент. Если мы их выполним, они нам больше не страшны», — сказал Соболев.

Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин назвал снятие всех ограничений на дальнобойные удары западным оружием по России «очень печальной новостью» для мирных переговоров и налаживания контактов по украинскому кризису. Он отметил в беседе с «Лентой.ру», что Запад давно шел к снятию ограничений дальности, но его останавливало нежелание еще сильнее ухудшать отношения с Россией.

«Это однозначно очень мрачно и печально», — заявил Карасин.

Снятие ограничений на дальнобойность оружия может привести к тяжелым последствиям для Украины, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что российские дальнобойные ракеты «побольше, чем у всех вместе взятых европейцев».

«Европейцы уверовали в собственную безнаказанность, что может быть роковой ошибкой для этих стран, особенно для близлежащих, да и не только. У нас же тоже с ракетами довольно неплохо», — сказал депутат.

Он отметил, что российская система ПВО показала себя «как лучшая в мире» в то время как способность Европы защищаться при возможной эскалации конфликта остается под вопросом.