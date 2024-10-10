В Чечне возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих против бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова, который называл Иисуса Христа «греческим гуманоидом». Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

По данным следствия, 35-летний подозреваемый с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года размещал в интернете информацию, «нарушающую права граждан на свободу совести и вероисповедания и оскорбляющую чувства верующих».

В рамках расследования дела назначена лингвистическая экспертиза высказываний подозреваемого, отметили в СК. Имя мужчины в релизе не приводится, однако ТАСС уточнил, что речь идет именно о Жабраилове.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Жабраилову грозит лишение свободы на срок до одного года.

В своих соцсетях Мансур Жабраилов негативно высказывался о христианстве, называя Иисуса Христа «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками» и «адептами христианской помойки». В одном из постов он заявил, что его высказывания представляют собой «ответ на существующую исламофобию, а не стремление кого-то оскорблять».

Ранее на этой неделе стало известно, что в конце сентября Жабраилов был задержан и уволен с занимаемой должности. По словам чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, задержанный получит «самое строгое наказание в рамках закона» за «провокационные» публикации.

Позднее Жабраилов записал видеообращение, в котором извинился перед православными христианами. Он выразил готовность «понести полную ответственность» за свои высказывания. «Из-за каких-то провокаторов, на которых я повелся и которые оскорбляли мою религию, <…> я не могу и не мог оскорблять христианство в целом», — добавил он.