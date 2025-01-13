В Центробанке отвергли возможность того, что государство заберет деньги россиян с банковских вкладов, чтобы в нынешних непростых условиях финансировать экономику. Отвечая на вопросы граждан в телеграм-канале, регулятор оценил такой вариант как «бессмыслицу».

«Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике», — сказано в публикации.

Как пояснил регулятор, из лежащих на депозитах средств граждан и компаний банки финансируют кредиты «для тех, кто видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас», а также ипотечные, потребительские кредиты и кредитные карты.

Слухи о возможной заморозке вкладов россиян в Центробанке также назвали «вредным мифом».

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — заявил регулятор.

При заморозке вкладов никто не будет готов держать деньги в банках, люди надолго потеряют доверие к финансовой системе страны в целом, и это «тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», разъяснили в ЦБ.

«Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — отмечается в телеграм-канале.

Заморозка вкладов также не может использоваться для борьбы с инфляцией, заверили в Банке России. Там указали, что основным инструментом влияния на спрос и инфляцию является повышение ключевой ставки. Предположение, что вместо этого якобы можно сдерживать рост цен заморозкой вкладов, «говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует ЦБ», говорится в ответах.

«Если “заморозить” вклады, то люди надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. И вместо того, чтобы продолжать размещать свои сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С соответствующими печальными последствиями для роста цен. <…> Это даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь», — заключили в Центробанке.

По данным Банка России, сейчас на банковских счетах и депозитах размещено 121 трлн рублей граждан и компаний.

В конце декабря регулятор предупредил об опасности снижения ключевой ставки в нынешней экономической ситуации в России. На последнем в 2024 году заседании Совета директоров ЦБ эта ставка сохранилась на уровне 21% годовых.