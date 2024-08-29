Центральное разведывательное управление США контактирует с Киевом для обсуждения операции ВСУ в Курской области. Об этом на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, трансляцию вел C-Span.

«Они возводят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — сказал Коэн, отметив, что Украине не планирует «аннексировать российскую территорию».

По словам директора Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирала Фрэнка Уитворта, США еще 5 лет назад предоставили Киеву доступ к государственному хранилищу спутниковых снимков, они могут пользоваться им до сих пор.

«Доступ к коммерческим снимкам постоянно поддерживается. Если они использовали это для целей конкретно этой кампании, этой ограниченной кампании в Курской области, тогда я оставляю им подтверждение этого», — сказал Уитворт.

Он добавил, что подразумевает государственный портал G-EGD, где размещены «более четырехсот тысяч записей».

В мае 2022 года The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации сообщила, что США предоставили разведданные ВСУ, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров российской армии. По данным издания, одним из источников получения информации о местонахождении российских войск могли выступать секретные и коммерческие спутниковые снимки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что российским военным «хорошо известно, что США, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским ВС». По его словам, такие действия не помешают России достичь целей специальной операции и не способствуют быстрому ее завершению.

24 августа 2024 года New York Times писала, что Вашингтон передавал Киеву спутниковые снимки Курской области и другую информацию об этом регионе после начала вторжения украинской армии. По словам источников газеты, это было сделано, чтобы ВСУ смогли «лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их возможный отход на Украину». При этом, как отмечает издание, Вашингтон сомневается в том, что Украина удержит занятые позиции в долгосрочной перспективе.

В Кремле в этот раз заявили, что представление Западом помощи — это доказательство прямой вовлеченности в конфликт. «Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», — сказал Песков.