По делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги предъявили заочные обвинения 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели. Об этом сообщил Следственный комитет.

Светлана Метревели обвиняется в пособничестве, а ее племянник — в убийстве из корыстных побуждений, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Оба обвиняемых проживают за границей, они объявлены в международный розыск. В отношении Дмитрия Метревели была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации следствия, уроженка Самарской области помогала внучке Тархова Екатерине совершить убийство своими советами и указаниями, находясь в другой стране, в то время как ее племянник и внучка потерпевших отравили бывшего мэра с супругой, затем заморозили их тела с помощью азота, расчленили и спрятали в городские мусорные контейнеры.

Дмитрий Метревели и внучка Тархова действовали по договоренности, с целью завладения имуществом убитых, отметили в СК. В ведомстве также сообщили, что Екатерина Тархова была признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы.

В конце февраля стало известно, что Екатерина Тархова призналась в убийстве своих дедушки и бабушки из корыстных побуждений, рассказала о сообщнике и подтвердила, что расчленила тела своих родственников после убийства. В отношении Тарховой также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупных размерах из-за мошеннических действий с автомобилем супруги Тархова.

Источник RTVI в следственном управлении СК по Самарской области в начале февраля сообщил, что друг Виктора Тархова заявил 31 января об исчезновении бывшего мэра. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски останков на мусорном полигоне «Преображенка» 7 февраля. По словам источника «Волга Ньюс», поиски было решено приостановить после возникновения слякоти из-за таяния снега в марте и последующего возгорания мусора в начале апреля из-за гниения.