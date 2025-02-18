Самарский областной суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерину Тархову, обвиняемую в двойном убийстве деда и бабушки. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Во время заседания представитель гособвинения отметила, что причастность Тарховой подтверждается доказательствами, собранными по делу, передает ТАСС. Сторона защиты просила отпустить женщину из-под стражи в связи с «отсутствием события преступления». По словам адвоката Владимира Владимирова, обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

В итоге суд согласился с выводами первой инстанции о том, что при избрании более мягкой меры пресечения Тархова может скрыться, попытаться уничтожить вещественные доказательства или «совершить иные действия», препятствующие расследованию дела.

Об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля. По данным источника RTVI в следственном управлении СКР Самарской области, супругов забили насмерть. Дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) было возбуждено после того, как 31 января друг Тархова сообщил в правоохранительные органы о его «безвестном исчезновении». В последний раз супруги выходили на связь в декабре 2024 года.

По версии следствия, Екатерина Тархова «на почве возникших неприязненных отношений» убила бабушку и дедушку в их квартире и скрыла их тела. Следствие считает, что после убийства дедушки она отправляла сообщения с его телефона. В СК считают, что Тархова заранее готовилась к преступлению, для чего купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. В ведомстве добавили, что квартира была обработана раствором щелочи.

17 февраля СК сообщил, что криминалисты обнаружили в квартире Тарховых следы их крови и частицы кровеносных сосудов. Следствие установило, что Екатерина Тархова «избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления».

Останки убитых пока не нашли, предположительно они могут находиться на мусорном полигоне «Преображенка» под Самарой. Поиски с участием волонтеров идут там с 7 февраля, но результатов пока не дали. Поскольку убийство было совершено более месяца назад, останки могут лежать под шестиметровым слоем мусора, а площадь полигона составляет 30 га — это примерно 42 футбольных поля.

Арестованная отказывается давать показания. Потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра и его жены признали их дочь Людмилу, отбывающую наказание по делу о вымогательстве.