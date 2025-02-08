Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила, отбывающая наказание в колонии за вымогательство, признана потерпевшей по уголовному делу об убийстве ее родителей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Карномазов.

Правозащитник объяснил, что такой статус позволяет дочь убитого экс-мэра Самары выражать суду свою позицию, подавать заявления и ходатайства, приобщать доказательства, поддерживать обвинение или возражать против него. В дальнейшем она сможет обжаловать приговор.

В 2022 году Людмила Тархова была осуждена на семь лет за вымогательство у депутата самарской облдумы Александра Милеева. Она отбывает наказание в исправительной колонии № 15 в Самаре.

По версии следствия, с 2020 года Тархова требовала от Милеева вернуть долг отцу в размере $2,5 млн, выданный, по ее версии, в 2010 году. Для этого она собирала на него компромат и шантажировала парламентария. В качестве компромата использовались в том числе и порноролики.

Милеев согласился передать Тарховой деньги, но обратился с заявлением о вымогательстве в ФСБ. В июле 2021 года девушка прибыла по адресу, чтобы забрать $2,5 млн, но ее задержали. Свою вину она не признала.

Убийство Тархова и его жены

Об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля. Само преступление было совершено еще в начале январе. Источник в следственном управлении СКР Самарской области изначально сообщил RTVI, что супруги были застрелены, однако затем передал обновленные оперативные данные, согласно которым экс-мэра и его жену забили насмерть, после чего их тела хранились законсервированными в бочках.

Так же источник RTVI рассказал, что по подозрению в убийстве задержали и отправили под стражу внучку Тарховых Екатерину. Он добавил, что, по данным следствия, именно она отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки уже после их гибели, а также продала имущество жертв, включая коллекцию икон и автомобили.

В следственном управлении СКР по Самарской области сообщили 6 февраля, что дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) было возбуждено после того, как 31 января друг Тархова обратился в правоохранительные органы о его «безвестном исчезновении». В последний раз супруги выходили на связь в декабре 2024 года, уточнили в ведомстве.

В прокуратуре региона отчитались, что установить местонахождение пропавшей четы Тарховых не удалось. В правоохранительных органах РИА Новости сказали, что тела Тархова и его жены пока не найдены. Вместе с тем источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, заявил, что фрагменты тел убитых частично нашли в их самарской квартире. Источник РЕН ТВ сообщил, что останки были частично обнаружены в квартире внучки, и что она вывозила их на такси. Портал 63.RU писал, что останки Тарховых ищут на пригородном мусорном полигоне «Преображенка».

По версии телеграм-канала Shot, внучка Тарховых после их убийства рассчитывала получить 145 млн рублей, продав их особняки в Подмосковье, квартиру бизнес-класса в Самаре и автомобиль. 7 февраля ей предъявили обвинение в двойном убийстве, от дачи показаний она якобы отказалась.