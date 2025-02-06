Екатерина Бельская, внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, после их убийства прятала фрагменты тел в городских мусорных баках. Об этом рассказал «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией.

«Тела погибших частично нашли в их самарской квартире. По предварительной версии, она убила бабушку с дедушкой, расчленила, разложила фрагменты по пакетам и бочкам, а потом возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу», — заявил собеседник издания.

Областная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

«В правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга — бывшего мэра города Самары. В ходе проверки заявления не установлено место нахождения пропавшего и его супруги. По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в тексте сообщения.

Как отмечает «КП», последний раз Тарховых видели живым соседи, когда они заходили домой. После этого в квартиру приходила только их внучка, которая принесла туда с собой несколько бочек, а также периодически выходила оттуда с черными пакетами, пишет издание.

Источник РЕН ТВ, в свою очередь, сообщил, что фрагменты тел убитых были найдены в квартире девушки. Он подтвердил, что Бельская вывозила останки своих дедушки и бабушки на такси. Собеседник телеканала также рассказал, что Бельская употребляла наркотические вещества. Как отмечает телеграм-канал Shot, в 2020 году мать девушки обращалась в суд, чтобы признать ее ограниченно дееспособной.

Как пишет «КП», Бельскую несколько раз заметили в фирме Тархова, которая вела деятельность, связанную с утилизацией нефтесодержащих отходов. Внучка экс-мэра якобы занималась там операциями с документами от имени своего дедушки.

Издание также подтвердило информацию о том, что Бельская выставила в сети на продажу автомобиль Тархова марки Toyota по поддельной доверенности. По данным «КП» это послужило причиной для возникновения подозрений в отношении внучки бывшего мэра на фоне его исчезновения.

Что могло стать мотивом убийства

По данным телеграм-канала Shot, девушка убила Тархова с супругой из-за 145 млн рублей, которые она планировала получить после продажи их особняков в Подмосковье и квартиры бизнес-класса в Самаре, а также автомобиля. Бывшему мэру принадлежали два участка в деревне Белеутово Ленинского городского округа Московской области — один из них площадью более тысячи квадратных метров, второй — 890 квадратных метров, пишет Shot. Отмечается, что один из домов был недавно выставлен на продажу за 27,3 млн рублей, однако впоследствии объявление о его продаже было снято с публикации.

Помимо этого, Тархову с 2013 года принадлежала квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко площадью 172, 6 квадратных метров, рыночная стоимость которой оценивается в 25,6 млн рублей, сообщает Shot. Тархов также являлся совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске, где ему принадлежала доля в 28,7%.

По информации Shot, внучка экс-мэра успела продать белый автомобиль Toyota RAV4, который принадлежал Тархову, стоимость которого оценивается в 2,5 млн рублей.

После задержания Бельская отказалась от показаний, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Исчезновение Тарховых

По информации телеграм-канала Baza, первым на исчезновение мэра обратил внимание один из бывших заместителей Тархова Александр Кузнецов, который 31 декабря поздравил мужчину с Новым годом, а через три дня попытался поздравить его с днем рождения, однако Тархов сбрасывал все его звонки и отвечал, что «не может говорить».

После того, как бывший заместитель написал заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов отсмотрели записи с камер наблюдений в доме, где проживали Виктор и Наталья Тарховы, пишет Baza. Их внимание обратило на себя то, что в начале месяца мужчина с супругой зашли в свою квартиру и больше не покидали ее. Ту же квартиру несколько раз посещала их 29-летняя внучка.

Кузнецов также назвал фейком заявления о том, что Тарховых застрелили, а фрагменты их тел были помещены в бочки, а также сообщения об их поездке в Финляндию.

«Что касается информации, что его там закатали в бочку или что их застрелили, — это фейк. Литературные издержки журналистики. Никакой Финляндии не было, он никуда не ездил. Там у него и не было никакой недвижимости», — передает слова мужчины Baza.

По данным Baza, уголовное дело было возбуждено 3 февраля, в тот же день прошел первый допрос Бельской. После ее отказа давать показания, девушку поместили в изолятор временного содержания. 5 февраля внучку Тархова арестовали на два месяца.

Источники также рассказали, что в квартире Тарховых не обнаружили следов борьбы или крови. Дома у их внучки были найдены документы и телефоны, которые принадлежали супружеской паре.

По словам источников, во время одного из разговоров со своими знакомыми, Бельская рассказала, что у ее бабушки якобы случился инсульт, и экс-мэр повез ее в Москву на платной скорой помощи. Как сообщает Baza, такой ответ смутил собеседника девушки, который предпринял несколько неудачных попыток связаться с Тарховым, после чего обратился в полицию.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что у Бельской могли быть сообщники, которые помогали ей скрыть следы преступления.

«Я не думаю, что она действовала одна. Утилизировать трупы, вынести их и остаться незамеченной камерами видеонаблюдения? Они зашли в квартиру и больше оттуда не выходили, насколько я знаю. Зато внучка ходила часто туда-сюда с хозяйственными сумками. При этом, как пишут СМИ, следов крови в квартире не нашли. У внучки могли быть какие-то сообщники, не исключаю», — сказал он.

Ранее источник в следственном управлении СКР Самарской области рассказал RTVI о задержании и аресте внучки Тархова и его жены Натальи по подозрению в их убийстве. По его словам, мэр и его супруга были убиты около месяца назад, после возвращения в Россию из Финляндии.

Собеседник RTVI также рассказал, что внучка экс-мэра отказывается давать показания. Он также отметил, что по версии следствия она отправляла СМС с телефонов Виктора и Натальи Тарховых.

Помимо этого, источник в ведомстве также рассказал, что следствие выдвинуло версию о продаже имущества убитых их внучкой. Среди предметов, которые были выставлены на торги, рассказал он, была коллекция икон бывшего мэра и его автотранспорт.

Позднее источники RTVI сообщили, что Тархов и его жена были не застрелены, а забиты насмерть, после чего их тела на протяжении месяца хранились законсервированными в бочках.

Что известно о Викторе Тархове

Виктор Тархов занимал должность мэра Самары с 2006 по 2010 год. После проигрыша на выборах он принял решение заняться бизнесом. В 2023 году, когда мужчина отмечал 75-летие, издание «Блокнот Самара» назвало его «дедушкой-мэром в бабушкиной кофте» из-за того, что во время работы на посту градоначальника о «ходил на работу в одной и той же кофте с вытянутыми локтями».

В 2022 году сообщалось, что Тархов выехал из России в Норвегию, где якобы проходил лечение. В декабре того же года его дочь Людмилу, занимавшую руководящую должность в компании по выпуску частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа», приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима по обвинению в вымогательстве 200 млн рублей у депутата областной думы.

После отъезда из страны Тархов оставил свои городские активы под управлением Людмилы. Впоследствии, в ходе суда по делу Людмилы Тарховой, жена бывшего мэра заявила, что они выписали на дочь генеральную доверенность, которая давала той право на продажу собственности.

Виктор Тархов родился в Куйбышеве, с 1981 года занимал руководящие посты в крупных предприятиях нефтехимической промышленности — «Синтезспирт», «Куйбышеворгсинтез», «Новокуйбышевский НПЗ», а также работал в структурах компании ЮКОС и группы «Альянс».

В 1990 году мужчина был избран председателем Куйбышевского облисполкома. На выборах мэра Самары в 2006 году он получил 56% голосов избирателей.