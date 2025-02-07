Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи предъявили обвинение в их убийстве, сообщает Следственный комитет. Ранее женщину арестовали и отправили на два месяца в СИЗО.

Обвинение Тарховой предъявлено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, внучка самарского экс-мэра «на почве возникших неприязненных отношений» убила бабушку и дедушку, находясь в их квартире. После этого она «приняла меры к сокрытию их тел».

«При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости», — сказано в сообщении СК.

СК уточняет, что Екатерина Тархова не работала и жила на содержании экс-мэра и его жены, которые снимали для нее квартиру в центре города.

Останки бывшего мэра Самары Виктора и Натальи Тарховых ищут на пригородном мусорном полигоне «Преображенка». Это подтвердил порталу 63.RU региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Экология».

«Сегодня, 7 февраля, на полигоне “Преображенка” следственным комитетом Самарской области проводятся следственные действия в присутствии представителя АО “Экология”. Каждый мусоровоз оснащен GPS-трекером, поэтому регоператор в онлайн-режиме может отследить, где машина делала остановки и примерно понять, в какой части полигона выгружался», — сообщили в компании.

Там добавили, что полигон продолжает работу и его не планируют закрывать на время оперативных мероприятий. Региональное управление Следственного комитета не выпускало сообщений по этому поводу.

По данным телеграм-канала Baza, в поисках на полигоне участвовали 100 человек, но результатов это не принесло, поэтому следователи запросили дополнительный день работы на площадке.

Саму Екатерину Тархову, которая на два месяца отправлена в СИЗО, пытаются допрашивать, но женщина «продолжает молчать», заявила 63.RU член общественного совета при министерстве экологии, пресс-секретарь самарского отделения Русского географического общества и известный в регионе блогер Наталья Пристенкова. Как утверждает портал, она знакома с семьей Тарховых и владеет информацией о ходе расследования.

По словам Пристенковой, внучка Тарховых сначала говорила со следователями, в частности, она якобы продвигала версию, что ее дедушка с бабушкой уехали, и называла разные места. Затем она якобы вообще отказалась говорить. В СКР заявили 7 февраля, что «фигурантка от дачи каких-либо показаний отказалась». Следователи проверяют версию о возможной причастности к преступлению других лиц.

Как следует из базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), внучка Тарховых имела кредитные и иные долги на общую сумму более 700 тыс. рублей. В 2024-2024 годах в ее отношении было открыто четыре исполнительных производства. Три из них относились к кредитным задолженностям в суммах 167 362 рубля, 165 111 рублей и 10 432 рубля. Еще одно касалось взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц в сумме 361 743 рубля, передает ТАСС.

Убийство Тарховых

Об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля, хотя само преступление было совершено месяц назад. Источник в следственном управлении СКР Самарской области изначально сообщил RTVI, что супруги были застрелены, однако затем передал обновленные оперативные данные, согласно которым экс-мэра и его жену забили насмерть, после чего их тела хранились законсервированными в бочках.

Тот же источник RTVI рассказал, что по подозрению в убийстве задержали и отправили под стражу внучку Тарховых Екатерину. Он добавил, что, по данным следствия, именно она отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки уже после их гибели, а также продала имущество жертв, включая коллекцию икон и автомобили.

В следственном управлении СКР по Самарской области сообщили 6 февраля, что дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) было возбуждено после того, как 31 января друг Тархова обратился в правоохранительные органы о его «безвестном исчезновении». В последний раз супруги выходили на связь в декабре 2024 года, уточнили в ведомстве.

В прокуратуре региона отчитались, что установить местонахождение пропавшей четы Тарховых не удалось. В правоохранительных органах РИА Новости сказали, что тела Тархова и его жены пока не найдены. Вместе с тем источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, заявил, что фрагменты тел убитых частично нашли в их самарской квартире. Источник РЕН ТВ сообщил, что останки были частично обнаружены в квартире внучки, и что она вывозила их на такси.

В СКР, по данным на 7 февраля, по-прежнему ничего не сообщали о нахождении тел или их фрагментов. При этом следствие показало кадры с камер наблюдения, на которых видно, как внучка Тарховых заносит в дом пластиковую бочку в черном мешке. При обыске в квартире у Екатерины Тарховой обнаружили телефоны и паспорта жертв. Следователи также установили места сбыта ювелирных изделий убитых и нашли в Самаре проданный автомобиль, который ранее принадлежал бабушке подозреваемой.

По версии телеграм-канала Shot, внучка Тарховых после их убийства рассчитывала получить 145 млн рублей, продав их особняки в Подмосковье, квартиру бизнес-класса в Самаре и автомобиль. Бывшему мэру принадлежали два участка в деревне Белеутово Ленинского городского округа Московской области, квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко и Toyota RAV4.