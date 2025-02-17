Криминалисты нашли в квартире убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи следы их крови и частицы кровеносных сосудов, сообщил Следственный комитет.

Это удалось сделать, хотя помещение было обработано химическим веществом, отмечается в релизе. Эксперты провели несколько осмотров квартиры с применением новейшей криминалистической техники и изъяли множество образцов, после чего провели их сравнительное исследование.

Следствие установило, что обвиняемая в двойном убийстве внучка бывшего мэра Екатерина Тархова «избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления». Кроме того, как сообщает СК, женщина получила за своего деда дивиденды в размере 1 млн рублей, которые причитались ему как соучредителю организации.

Сама Тархова, отправленная судом под стражу на два месяца, по-прежнему отказывается давать показания, пишет самарский портал 63.RU. Ранее она обжаловала свой арест, областной суд рассмотрит апелляцию 18 февраля.

По версии следствия, представленной 7 февраля, внучка Тарховых «на почве возникших неприязненных отношений» убила бабушку и дедушку, находясь в их квартире. После этого она «приняла меры к сокрытию их тел».

В СК считают, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению, для чего купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. В ведомстве добавили, что квартира была обработана раствором щелочи.

Останки убитых пока не нашли, но предполагают, что они могут находиться на мусорном полигоне «Преображенка» под Самарой. Поиски с участием волонтеров идут там с 7 февраля, но результатов пока не дали. Процесс осложняется тем, что убийство, предположительно, было совершено более месяца назад, и останки могут лежать под шестиметровым слоем мусора, а площадь полигона составляет 30 га — это примерно 42 футбольных поля.

Потерпевшей по делу об убийстве экс-мэра и его жены признали их дочь Людмилу, отбывающую наказание за вымогательство.

Об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля. Источник в следственном управлении СКР Самарской области изначально сообщил RTVI, что супруги были застрелены, однако затем передал обновленные оперативные данные, согласно которым экс-мэра и его жену забили насмерть.

В следственном управлении СКР по Самарской области сообщили, что дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) было возбуждено после того, как 31 января друг Тархова сообщил в правоохранительные органы о его «безвестном исчезновении». В последний раз супруги выходили на связь в декабре 2024 года, уточнили в ведомстве.

При этом после предположительной смерти Тархова с его телефона продолжали приходить сообщения знакомым. Следствие считает, что их отправляла внучка убитого. Она же, как полагают в СКР, организовала продажу ювелирных украшений из дедовской квартиры и выставила на продажу его иномарку.