В ДНР погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Об этом сообщает редакция издания со ссылкой на оперативные службы региона.

Журналист погиб в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда планировал сделать репортаж, пишет NEWS.ru. Предположительно Цицаги погиб при атаке беспилотников.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что Цицаги скончался 16 июня в Никольском.

Цицаги сотрудничал с ТАСС, изданиями Lenta.ru и «Новая вкладка». В июне 2023 года он получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино «Все горит и ничего нету» для «Новой вкладки».

13 июня съемочная группа НТВ попала под обстрел во время работы над репортажем под Горловкой в ДНР. Военкор Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Кожин позже умер в больнице, Ивлиев потерял руку.