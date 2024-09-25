В двух российских регионах — Ростовской области и Уфе — выявлены два случая заболевания вариантом новой коронавирусной инфекции XEC, которая по симптомам похожа на более ранние субварианты FLiRT омикрона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве заверили, что его специалисты на постоянной основе проводят «молекулярно-генетический мониторинг нуклеотидных последовательностей коронавируса», которые циркулируют на российской территории.

«Центрами секвенирования ведомства обеспечено проведение исследования положительных проб из всех субъектов Российской Федерации с последующей агрегацией в единой платформе расшифровки генома возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний VGARus», — сообщили в Роспотребнадзоре.

XEC — это комбинация двух более ранних субвариантов FLiRT омикрона (KS.1.1 и KP.3.3). При заражении им у человека возникает лихорадка, боль в горле, кашель и насморк, головные и мышечные боли, потеря аппетита и обоняния, а также повышенная утомляемость. Наибольшее распространение ХЕС пока получил во Франции, где им вызван каждый пятый выявленный случай заражения коронавирусом. В Германии на новый вариант приходится около 15% диагностированных случаев заболевания, а в Великобритании — 8%.

Пресс-служба надзорного ведомства утверждает, что мониторинг, который проводится его специалистами, позволяет выявлять «даже единичные новые геноварианты».

В Роспотребнадзоре не стали давать россиянам особые рекомендации в связи с циркуляцией нового варианта коронавируса, но призвали пользоваться средствами индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, не контактировать с людьми, у которых имеются симптомы простудных заболеваний, и проветривать помещения. При недомогании необходимо оставаться дома и вызвать врача, подчеркнули в ведомстве, добавив, что эта рекомендация наиболее актуальна для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

«Более заразный»: что известно о новом варианте ковида XEC и риске его появления в России

Вспышка заболеваемости COVID-19 в России была зарегистрирована в августе. «Одна волна идет за другой, появляется новый вариант. Если говорить о мировой волне, то она примерно продолжается 4-6 месяцев. Потом этот вирус уходит, и появляется следующий вариант, который опять дает волну», — пояснил RTVI вирусолог Анатолий Альтштейн.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил RTVI, что сейчас в России циркулирует целое «гнездо» вариантов коронавируса, но конкретные штаммы диагностируются редко. По его словам, введение ограничений в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 крайне маловероятно. Однако, подчеркнул ученый, россиянам следует предпринимать меры безопасности в индивидуальном порядке — избегать мест скопления людей, мыть руки и пользоваться средствами защиты.