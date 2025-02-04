Ученик 7 класса гимназии №205 на Уралмаше в Екатеринбурге ударил ножом своего одноклассника. Конфликт произошел на перемене в одном из школьных кабинетов. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной, а спустя несколько часов отправили домой. Что известно о причинах произошедшего — в материале RTVI.

Конфликт между школьниками произошел утром 4 февраля. Mash пишет, что подросток ударил одноклассника канцелярским ножом. 66.RU со ссылкой на очевидцев отмечает, что у пострадавшего «вся спина была в крови».

E1.RU утверждает, что нападавший перевелся в гимназию №205 в 2024 году. Одноклассники характеризуют его как агрессивного, поскольку он якобы неоднократно участвовал в драках и ударил одного из своих противников электрошокером. В разговоре с 66.RU учащиеся добавили, что мальчик часто носил с собой в школу складной нож и перцовый баллончик.

Причины конфликта

Очевидцы отметили, что участники конфликта дружили и сидели вместе на уроках, но при этом и раньше уже дрались. В этот раз, по их словам, ссора началась с того, что нападавший оскорбил мать одноклассника, которая растит сына без отца. Возникла потасовка, семиклассник достал нож и ударил приятеля в спину.

В разговоре с E1.RU одноклассники мальчиков подтвердили, что нападение с ножом произошло после того, как подросток оскорбил своего соседа по парте, сказав, что у того нет мамы.

«Данил — это тот, кто пырнул ножом Диму. <….> Дима хотел ударить его за это, но Данил достал нож. Все выбежали из класса, а Дима с Данилом остались там. В это время мой одноклассник шел к Диме, так как они друзья. Через 15 секунд мой одноклассник услышал, как Дима начал плакать, а Данил в это время оставался в классе. Мой одноклассник с Димой отправились к ближайшему учителю, а учитель вызвал полицию и скорую», — передает E1.RU рассказ одного из учеников гимназии.

Аналогичную версию приводит Ural Mash, который опубликовал видео с фрагментом ссоры. Судя по записи, после слов про мать одного из мальчиков они начали толкать друг друга, а затем обидчик достал нож.

В мэрии Екатеринбурга заявили ТАСС, что драка произошла на перемене. Причиной, по данным администрации города, стала испорченная тетрадь.

В областной прокуратуре утверждают, что один школьник задирал другого, обрызгивая водой из игрушки. «В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что сейчас по факту нападения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что оба гимназиста ранее не состояли на учете в полиции, а сама школа специализируется на развитии театральных способностей. По его словам, в настоящее время правоохранительные органы анализируют записи камер видеонаблюдения.

Детский омбудсмен региона Игорь Мороков в разговоре с RTVI добавил, что вместе с коллегами намерен разбираться не в прямых, а в «опосредованных» причинах инцидента: все ли было сделано со стороны школы, чтобы предотвратить нападение, как была организована социально-психологическая работа в учреждении и так далее.

«Это не быстрая ситуация, но мы будем разбираться. В первую очередь, конечно, сейчас надо дать правовую оценку тому, что произошло — это зона ответственности правоохранительных органов. Они этим занимаются. Они и только они. Больше никто», — подчеркнул омбудсмен.

Как ученик пронес в школу нож

Замдиректора гимназии Михаил Мануилов рассказал 66.RU, что всех детей утром досматривают на входе. Но школьный охранник заявил E1.RU, что аппарат для проверки пищит абсолютно на все, включая смартфоны, а проверять всех вместе с вещами нет физической возможности: такие досмотры проводятся только перед экзаменами.

«Если я каждого буду досматривать, это на несколько часов растянется» — пояснил он 66.RU.

Директор охранного предприятия, которое обеспечивает безопасность в гимназии на Уралмаше, заявил, что его сотрудник не виноват в случившемся.