Ученик 7 класса гимназии №205 на Уралмаше в Екатеринбурге ударил ножом своего одноклассника. Конфликт произошел на перемене в одном из школьных кабинетов. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной, а спустя несколько часов отправили домой. Что известно о причинах произошедшего — в материале RTVI.
Конфликт между школьниками произошел утром 4 февраля. Mash пишет, что подросток ударил одноклассника канцелярским ножом. 66.RU со ссылкой на очевидцев отмечает, что у пострадавшего «вся спина была в крови».
E1.RU утверждает, что нападавший перевелся в гимназию №205 в 2024 году. Одноклассники характеризуют его как агрессивного, поскольку он якобы неоднократно участвовал в драках и ударил одного из своих противников электрошокером. В разговоре с 66.RU учащиеся добавили, что мальчик часто носил с собой в школу складной нож и перцовый баллончик.
Причины конфликта
Очевидцы отметили, что участники конфликта дружили и сидели вместе на уроках, но при этом и раньше уже дрались. В этот раз, по их словам, ссора началась с того, что нападавший оскорбил мать одноклассника, которая растит сына без отца. Возникла потасовка, семиклассник достал нож и ударил приятеля в спину.
В разговоре с E1.RU одноклассники мальчиков подтвердили, что нападение с ножом произошло после того, как подросток оскорбил своего соседа по парте, сказав, что у того нет мамы.
«Данил — это тот, кто пырнул ножом Диму. <….> Дима хотел ударить его за это, но Данил достал нож. Все выбежали из класса, а Дима с Данилом остались там. В это время мой одноклассник шел к Диме, так как они друзья. Через 15 секунд мой одноклассник услышал, как Дима начал плакать, а Данил в это время оставался в классе. Мой одноклассник с Димой отправились к ближайшему учителю, а учитель вызвал полицию и скорую», — передает E1.RU рассказ одного из учеников гимназии.
Аналогичную версию приводит Ural Mash, который опубликовал видео с фрагментом ссоры. Судя по записи, после слов про мать одного из мальчиков они начали толкать друг друга, а затем обидчик достал нож.
В мэрии Екатеринбурга заявили ТАСС, что драка произошла на перемене. Причиной, по данным администрации города, стала испорченная тетрадь.
В областной прокуратуре утверждают, что один школьник задирал другого, обрызгивая водой из игрушки. «В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану», — говорится в пресс-релизе ведомства.
В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что сейчас по факту нападения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что оба гимназиста ранее не состояли на учете в полиции, а сама школа специализируется на развитии театральных способностей. По его словам, в настоящее время правоохранительные органы анализируют записи камер видеонаблюдения.
Детский омбудсмен региона Игорь Мороков в разговоре с RTVI добавил, что вместе с коллегами намерен разбираться не в прямых, а в «опосредованных» причинах инцидента: все ли было сделано со стороны школы, чтобы предотвратить нападение, как была организована социально-психологическая работа в учреждении и так далее.
«Это не быстрая ситуация, но мы будем разбираться. В первую очередь, конечно, сейчас надо дать правовую оценку тому, что произошло — это зона ответственности правоохранительных органов. Они этим занимаются. Они и только они. Больше никто», — подчеркнул омбудсмен.
Как ученик пронес в школу нож
Замдиректора гимназии Михаил Мануилов рассказал 66.RU, что всех детей утром досматривают на входе. Но школьный охранник заявил E1.RU, что аппарат для проверки пищит абсолютно на все, включая смартфоны, а проверять всех вместе с вещами нет физической возможности: такие досмотры проводятся только перед экзаменами.
«Если я каждого буду досматривать, это на несколько часов растянется» — пояснил он 66.RU.
Директор охранного предприятия, которое обеспечивает безопасность в гимназии на Уралмаше, заявил, что его сотрудник не виноват в случившемся.
«То, что нет рамок, — это точно вина не ЧОП. ЧОП принимает то, что есть. Всем школам положено было сделать определенный минимум для безопасности учеников. На это выделяются бюджетные деньги. Рамки должны быть, конечно. Мы не имеем права охраннику ни оружие, ничего давать, потому что там дети находятся», — сказал E1.RU директор ЧОП.