Режим ЧС межмуниципального уровня ввели в Саратовской области для ликвидации возгорания на промышленном предприятии в Энгельсе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, такую меру приняли для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств при ликвидации возгорания. Ответственным за координацию на месте ЧП Бусаргин назначил начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина.

В ночь на 14 января Саратовская область подверглась атаке БПЛА. Бусаргин отмечал, что средства ПВО уничтожили большое количество целей, но были повреждены два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе.

Как рассказали Shot местные жители, над Энгельсом было слышно около пяти взрывов, после чего над городом поднялось зарево от пожара и дым.

Около 10:00 мск 14 января Бусаргин сообщил, что открытое горение на предприятии в Саратове, возникшее после атаки БПЛА, было ликвидировано, пострадавших нет. Школы в Саратове и Энгельсе переведены на дистанционный режим.