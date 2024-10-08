Совет ЕС сообщил, что установил новые рамки санкционного режима в отношении лиц, которые помогают России проводить «кампанию гибридных действий». Лицам, которых признают причастными к «дестабилизирующей деятельности» Москвы против стран Евросоюза, заморозят активы и запретят въезд на территорию объединения.



В Совете ЕС уточнили, что речь идет о новой системе ограничений, предложенной Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.

В заявлении уточняется, что эта система позволит вводить санкции против физических и юридических лиц, «причастных к действиям и политике правительства Российской Федерации, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран».

«В соответствии с этими новыми рамками указанные лица будут подвергнуты замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на физических лиц также будет распространяться запрет на поездки, который не позволит им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом через нее», — говорится в документе.

Среди «гибридных угроз» для ЕС в списке названы: подрыв избирательных процессов и работы демократических институтов; саботаж экономической деятельности и критической инфраструктуры.

Также упоминается «использование скоординированной дезинформации, манипулирование иностранной информацией и вмешательство; злонамеренная киберактивность, инструментализация мигрантов (использование миграционных потоков во внешнеполитических целях) и другие дестабилизирующие действия».

Сам Боррель заявил, что страны Евросоюза «решительно осуждают усиливающуюся кампанию гибридной деятельности России» против них. «Москва пытается внести раскол в наше общество, дестабилизировать и ослабить ЕС и его государства-члены и нашу устойчивость, а также подорвать нашу поддержку Украины и ее способность защищаться», — считает он.

«Это не увенчается успехом: мы будем действовать сплоченно и решительно, чтобы пресечь эту деятельность и привлечь виновных к ответственности. Наша поддержка Украины будет оставаться твердой и непоколебимой столько, сколько потребуется», — заверил глава европейской дипломатии.

30 августа Боррель заявил, что ЕС обдумывает создание координационного центра на Украине. При этом у Евросоюза «нет планов» обучать солдат на украинской территории с участием европейских инструкторов, заверил глава евродипломатии.

В апреле СМИ сообщали, что Латвия, Хорватия и Италия помогают российским военным верфям получать детали для судостроения в обход европейских санкций. В марте Европарламент принял закон о криминализации содействия России в избегании западных санкций.