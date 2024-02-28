Внутри НАТО и Евросоюза обсуждают все сценарии развития событий военной операции на Украине, в том числе потенциальную потерю Киева. Об этом главы трех нидерландских ведомств — министр иностранных дел Ханке Брюинс Слот, министр обороны Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Джеффри ван Леувен — сообщили в ответ на запрос местного депутата Дерка Босвийка. С документом ознакомилась «Лента.ру».

Как отмечает нидерландское правительство, потеря Украины нанесла бы серьезный ущерб Нидерландам, Европейскому союзу и международному правопорядку.

«Хотя эти издержки гораздо шире, чем просто финансовые, и их трудно оценить количественно, правительство постоянно обсуждает с исследовательскими институтами, в том числе сценарии», — говорится в тексте ответа, подписанного министрами.

Кроме того, в документе указано, что «серьезные последствия» будет иметь сокращение помощи Киеву. Причем повлияет оно не только на Украину, но и на «свободу, безопасность и процветание» на европейском континенте, считают представители нидерландского правительства.

«Затраты и далеко идущие последствия этого шире, чем [просто] финансовые затраты, и действительно намного выше, чем наша поддержка Украины сейчас. С этой точки зрения международная и голландская поддержка Украины является инвестицией в нашу коллективную свободу, безопасность и процветание в долгосрочной перспективе», — уточняется в документе.

23 февраля стало известно, что Нидерланды и Украина «в ближайшее время» подпишут соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Документ предполагает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в области ОПК, повышение устойчивости Киева к внешним воздействиям, в том числе к киберугрозам.

Кроме того, страны намерены работать над улучшением оперативной совместимости между армией Украины и войсками НАТО, продолжать восстановление и реконструкцию, а также оказывать санкционное давление на Россию.