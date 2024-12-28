Телеграм-каналы РИА «Новости» и газеты «Известия» заблокировали в нескольких европейских странах. Об этом сообщили их корреспонденты.

Канал РИА «Новости» был заблокирован в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии. При попытке открыть его в этих странах пользователи видят сообщение о том, что канал нарушал местное законодательство. При этом дополнительной уточняющей информации не приводится. В агентстве отметили, что количество ежедневных просмотров с устройств на европейских языках достигало отметки в 250 тысяч.

Редакция «Известий» написала, что их контент стал недоступен в Испании, Германии и Швейцарии пользователям с иностранной сим-картой. При смене сим-карты на российскую менеджер дает возможность просмотреть содержимое канала.

Евросоюз утвердил запрет доступа к «Известиям», РИА «Новости» и «Российской газете» в конце июня, после соответствующего решения законодательного органа ЕС, в заявлении которого утверждалось, что этот запрет коснется только вещательной деятельности, однако не помешает сотрудникам российских СМИ «проводить расследования, брать интервью» и заниматься иной журналистской деятельностью.

В октябре стало известно, что Совет ЕС расширил рамки санкционного режима в отношении лиц, которые помогают России в организации «кампании гибридных действий». В частности, лицам, которые будут признаны причастными к «дестабилизирующей деятельности» Москвы против стран-участниц Евросоюза, грозит заморозка активов и запрет на въезд в эти страны.

В качестве «гибридных угроз» были названы подрыв избирательных процессов и работы демократических институтов, саботаж экономической деятельности и критической инфраструктуры.

В сентябре министерство финансов США внесло медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева в санкционные списки. В качестве причины ведомство указало «информационно-психологические операции, которые не являются журналистикой».

Ранее в санкционные списки США была включена редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которую назвали в США «центральной фигурой в усилиях российского правительства по оказанию вредоносного влияния» и обвинили в попытке вмешательства в президентские выборы. Помимо этого, были введены ограничения в отношении агентств Sputnik и Ruptly, а также АНО «Диалог.