Илон Маск прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции. Миллиардер назвал задержание основателя Telegram «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

«В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию о задержании Дурова.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером в субботу, 24 августа. Французские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правоохранительные органы считают предпринимателя соучастником преступлений, совершаемых при помощи Telegram. Основателя мессенджера подозревают в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству».

Дурова заключили под стражу до официального предъявления обвинений, которое, как ожидается, состоится в воскресенье, 25 августа, сообщил телеканал TF1. В ближайшее время предприниматель может предстать перед судом.