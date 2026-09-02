Эмиратский лоукостер flydubai продолжает следить за ситуацией вокруг России, возможны изменения маршрутов и задержки рейсов, сообщил RTVI официальный представитель авиаперевозчика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и дипломатические миссии об угрозе полетов в воздушном пространстве России.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в регионе и при необходимости корректировать расписание и маршруты наших рейсов. Поскольку обстановка остается нестабильной, наши специалисты непрерывно оценивают требования к выполнению полетов», — рассказали RTVI в авиакомпании.

В flydubai также отметили, что безопасность пассажиров и членов экипажа остается наивысшим приоритетом для компании.

Глава Минтранса Андрей Никитин ранее заявил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, подчеркнув, что ведомство работает в тесном контакте с Министерством обороны и Росгвардией по этому вопросу.