Запасы авиакеросина в аэропортах России своевременно пополняются, авиакомпании обеспечены топливом, заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

«Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах <…> Авиакомпании топливом обеспечены», — сказал Никитин в кулуарах Восточного экономического форума, его слова приводит РИА Новости.

Глава Минтранса также пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации и подчеркнул, что ведомство работает в тесном контакте с Министерством обороны и Росгвардией по этому вопросу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и дипломатические миссии об угрозе полетов в воздушном пространстве России.