В Германии предъявили обвинения подозреваемым по делу о попытке государственного переворота, предполагаемым участникам правоэкстремистского движения «Граждане рейха» (так называемые рейхсбюргеры). Об этом 12 декабря заявила Федеральная прокуратура ФРГ.

Согласно пресс-релизам ведомства, речь идет в общей сложности о 27 обвиняемых, среди которых 26 предполагаемых членов движения «рейхсбюргеров» и одна предполагаемая сторонница этой организации — россиянка Виталия Б. Всем им вменяют членство в террористической организации или ее поддержку, а также подготовку государственной измены.

О гражданке России в заявлении сказано, что «есть достаточные основания полагать, что она поддерживала террористическую организацию и оказывала содействие в подготовке к совершению государственной измены».

Высшим земельным судам Франкфурта-на-Майне, Мюнхена и Штутгарта теперь предстоит принять решение касательно допустимости предъявленных обвинений и необходимости начать судебный процесс, отмечает немецкая пресса.

По версии следствия, «рейхсбюргеры» ставили целью свержение федерального правительства, ради чего они были готовы на убийства. С целью осуществления переворота планировалось проникнуть в здание бундестага (парламента ФРГ), главой государства заговорщики намеревались сделать принца Генриха XIII из княжеского рода Ройс (ему на момент раскрытия заговора был 71 год).

О масштабной операции по пресечению госпереворота в ФРГ стало известно 7 декабря прошлого года. Террористическая организация оказалась крупной и разветвленной: помимо наследника прусских князей, в нее входили, среди прочих, экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Мальзак-Винкельман, а также действующие военные и полицейские.

В Кремле тогда заявили, что речь идет о внутреннем деле Германии. «Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Рейхсбюргеры» регулярно попадают в поле зрения правоохранителей. В частности, в конце ноября обыски прошли в восьми федеральных землях Германии. В мюнхенской прокуратуре отмечали, что обыски прошли в квартирах 20 человек, подозреваемых в причастности к преступному сообществу.