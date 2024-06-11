На краматорском, кураховском и покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация, сообщает в телеграм-канале Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). На харьковском направлении украинская армия продолжает усиливать оборонные позиции.

По данным штаба, «самая горячая обстановка» остается на покровском направлении, там бои идут вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Яснобродовки, Уманского и Карловки.

«На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 17», — говорится в сообщении Генштаба.

Что касается краматорского направления, то, по данным штаба, там были предприняты атаки в районах Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

10 июня Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Старомайорское (ДНР). По данным ведомства, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины, 51 дрон, 7 реактивых снарядов HIMARS и «Ураган», четыре авиабомбы Hammer и JDAM, две ракеты HARM и ракету «Нептун».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее рассказал, что оборона ВСУ на кураховском и покровском направлениях в Донбассе «существенно ослабла», поскольку значительные резервы были переброшены под село Липцы в Харьковской области.

5 июня командующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте в целом. По его словам, основные усилия российской армии сосредоточены на кураховском, покровском, купянском и харьковском направлениях.