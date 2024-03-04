У России может быть гораздо больше записей перехваченных телефонных переговоров военных Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на немецких и британских разведчиков и экспертов.

Бывший глава внешней разведки ФРГ Август Ханнинг в разговоре с изданием предположил, что утечка переговоров об атаке на Крымский мост может быть «лишь верхушкой айсберга». По его мнению, в распоряжении Москвы может находиться больше перехваченных разговоров. Ханнинг также отметил, что успешные операции «не предаются огласке, чтобы не навредить источнику».

Аналогичной точкой зрения с немецким изданием поделился и британский эксперт по разведке Нил Барнетт. Он допустил, что в ближайшее время могут быть новые случаи утечки информации.

«В Берлине должны быть готовы к новым утечкам в ближайшие несколько недель и месяцев с целью повлиять на общественное мнение в Германии и натравить союзников на Западе друг против друга», — приводит слова Барнетта Bild.

В свою очередь, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер не исключил и того, что Россия может прослушивать переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и его ближайшее окружение.

«Я думаю, весьма вероятно, что и другие члены правительства ФРГ и министерств прослушивались, включая канцлера и его ближайшее окружение», — отметил Кизеветтер.

По его словам, публикация подобных материалов произойдет в удобное время для Москвы, когда российские власти сочтут это «целесообразным». Он также добавил, что, по его мнению, Москва давно считает Берлин «противниками в войне».

Запись разговора военных Германии

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку записи якобы перехваченного секретного разговора представителей военного руководства Германии, в котором обсуждался удар по Крымскому мосту. По словам Симоньян, эту запись ей передали «товарищи в погонах».

В расшифрованном тексте разговора речь идет о передаче Германии Украине 100 ракет Taurus, а также о потенциальных целях, среди которых называются российские склады с боеприпасами и Крымский мост. Причем, согласно данным главреда RT, запись датируется 19 февраля, но спустя неделю после этого, 26 февраля, Шольц выступал против поставок Taurus Киеву.

Российские власти потребовали от Берлина объяснений. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что ФРГ готовится к войне с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал публикацию разговора «информационной войной», которую ведет Москва. Глава ведомства призвал реагировать на это «уравновешенно, но решительно». Писториус пообещал поручить «немедленно» провести «полное» расследование инцидента.