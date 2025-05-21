Президент США Дональд Трамп неверно оценил свое влияние на российского коллегу Владимира Путина во время их двусторонних переговоров 19 мая, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом он сказал в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk, передает издание Politico.

«Я не думаю, что он [Трамп] сознательно предал Европу. Я считаю, что он просто неправильно оценил ситуацию на переговорах с Владимиром Путиным — и свое собственное влияние как президента США», — сказал Писториус.

По мнению главы Минобороны ФРГ, американский лидер допустил ошибку, когда еще до переговоров с Москвой публично исключил вступление Украины в НАТО и заявил, что Киев вряд ли сможет вернуться к предыдущим границам.

«Так переговоры не начинаются. И это очень слабая позиция для ведения переговоров о мире или прекращении огня», — считает Писториус.

Немецкий министр обороны добавил, что Трамп, «похоже, постепенно осознает, что все не так просто, как он думал», и, возможно, ему придется использовать «другие инструменты» для давления на Москву. Под этим подразумеваются санкции, отмечает Politico.

Кроме того, Писториус поддержал новый 17-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом 20 мая, и подчеркнул, что давление на Россию должно быть усилено — по возможности, вместе с США.

Ранее The New York Times писала со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп намерен максимально расширить экономические возможности для американцев, а дополнительные санкции США против России могут этому помешать.

По словам источников американской газеты, осведомленных о телефонном разговоре Трампа с Путиным, российский президент во время беседы делал упор на потенциальных экономических отношениях между США и Россией.