После переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Великобритании и Франции Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном появится тренд на отмену антироссийских санкций. Такое мнение глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал в программе «Что это было» на RTVI.
По мнению Аксакова, 16-й пакет санкций, который недавно согласовал Европейский Союз, не скажется на российской экономике драматично.
«Это все старая волна, она еще идет по инерции. Санкционные заявления, которые прозвучали, драматично точно не скажутся, хотя 13 банков дополнительно включаются под санкции», — сказал депутат.
По его словам, сейчас идут «встречные потоки» заявлений — об отмене действующих санкций и введении новых.
«Я думаю, что после встречи Трампа с Макроном и с премьером Великобритании тренд изменится в пользу отмены санкций <…> Вот увидите, на следующей неделе он будет более позитивный для нашей страны», — заявил Аксаков.
Изменения связаны с позицией Вашингтона, считает собеседник RTVI.
«Америка — ведущая страна западного мира, она определяет тренды. И она определит, что две крупные и развитые достаточно страны, Франция и Великобритания, которые занимали самые жесткие позиции в последнее время, поменяют свою риторику», — порассуждал Аксаков.
Все будет разворачиваться «так, как задумано в Вашингтоне», считает депутат. «Америка как скажет, так и будет в конце концов», — заключил он.
- 12 февраля Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил с ним конфликт на Украине.
- 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями двух стран. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
- 19 февраля Уолтц заявил, что Макрон и Стармер на следующей неделе прибудут в Вашингтон для переговоров по урегулированию на Украине.