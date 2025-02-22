После переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Великобритании и Франции Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном появится тренд на отмену антироссийских санкций. Такое мнение глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал в программе «Что это было» на RTVI.

По мнению Аксакова, 16-й пакет санкций, который недавно согласовал Европейский Союз, не скажется на российской экономике драматично.

«Это все старая волна, она еще идет по инерции. Санкционные заявления, которые прозвучали, драматично точно не скажутся, хотя 13 банков дополнительно включаются под санкции», — сказал депутат.

По его словам, сейчас идут «встречные потоки» заявлений — об отмене действующих санкций и введении новых.

«Я думаю, что после встречи Трампа с Макроном и с премьером Великобритании тренд изменится в пользу отмены санкций <…> Вот увидите, на следующей неделе он будет более позитивный для нашей страны», — заявил Аксаков.

Изменения связаны с позицией Вашингтона, считает собеседник RTVI.

«Америка — ведущая страна западного мира, она определяет тренды. И она определит, что две крупные и развитые достаточно страны, Франция и Великобритания, которые занимали самые жесткие позиции в последнее время, поменяют свою риторику», — порассуждал Аксаков.

Все будет разворачиваться «так, как задумано в Вашингтоне», считает депутат. «Америка как скажет, так и будет в конце концов», — заключил он.