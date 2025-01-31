В ближайшее время международное соглашение об ограничении разработки ядерного оружия невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. По его словам, между Россией, Западом и США «идет гонка ракетных вооружений».

«Думаю, в ближайшее время это не произойдет. Мы видим, что страны Запада, США продолжают реализовывать агрессивную политику в отношении нашего государства. Идет гонка ракетных вооружений», — сказал Швыткин.

По его словам, США, Франции и Великобритания модернизируют ядерные арсеналы. Парламентарий считает, что может идти речь о милитаризации космоса.

«Космос может превратиться в арену военного противостояния. Так что речи о каком-то соглашении об ограничении разработки ядерного оружия не идет. Более того, сегодня повис вопрос о том, чтобы снять количественные ограничения ядерного арсенала», — заключил депутат.

В ближайшие месяцы США планируют провести тестовый подрыв небольшого количества плутония, чтобы оценить эффективность ядерного оружия и необходимость его последующей модификации.

По данным NPR, эксперимент проведут в подземной лаборатории на полигоне в Неваде. Он будет подкритическим. Это означает, что будут имитированы условия внутри ядерного оружия, но цепной ядерной реакции не произойдет.

Американские ученые объяснили, что проводят эксперимент в контролируемой среде, чтобы не допустить попадания плутония в окружающую среду, если что-то пойдет не так. Рассуждая о том, могут ли снова начать проводить открытые испытания ядерного оружия, ученый-ядерщик из Лос-Аламосской национальной лаборатории Дон Хейнс отметил, что в настоящее время у США нет в этом острой необходимости.