Решение действующего президента США Джо Байдена подписать указ о помиловании своего сына Хантера — беспредел, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, избранный американский президент Дональд Трамп это все так не оставит.

«Во время своей предвыборной кампании, еще до [вице-президента Камалы] Харрис, когда Байден был кандидатом, он говорил, что не будет миловать сына, что он уверен в правосудии. Были у него такие заявления. Сейчас он его помиловал, значит, он признал, что сын виноват», — сказал парламентарий.

По словам Чепы, решение Байдена показывает ту хваленую «демократию», которая сегодня существует в США.

«Это беспредел, и мне кажется, что могут быть возбуждены и новые дела против сына Байдена, и я думаю, что Трамп в отместку за все это так не оставит», — отметил депутат.

1 декабря Байден помиловал своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. По словам президента, преследование его сына было связано с их родственными связями и давлением политических оппонентов. Глава государства отметил, что грубая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Байдена-младшего «злоупотреблением» и «нарушением правосудия».

В июне суд присяжных в штате Делавэр признал виновным 54-летнего Хантера Байдена в незаконном приобретении оружия. Сыну президента вменяли: нарушение закона о запрете наркозависимым владеть огнестрельным оружием; предоставление ложных данных при покупке револьвера продавцу; дезинформацию регистрирующим оружие органам.