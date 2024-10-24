Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал «революционной» идею запретить продажу сигарет всем россиянам, родившимся после 2009 года. В беседе с «Лентой.ру» он сказал, что поддерживает инициативу «как врач», но считает необходимым узнать мнение самих граждан.

По мнению депутата, референдум для этого не нужен — будет достаточно соцопроса.

«Если люди хотят, чтобы их дети не курили табачные изделия, то, конечно, эта инициатива может быть принята», — сказал Леонов.

После того, как выскажутся граждане, эту инициативу можно будет поддержать или не поддержать в Госдуме, полагает он.

Вместе с тем парламентарий отметил, что «табак, по сути, и так уходит с рынка», потому что его курят все меньше, в связи с этим сейчас острее стоит проблема электронных сигарет и вейпов.

«Как раз вот эти формы достаточно серьезно сказываются на здоровье молодежи, потому что молодежь, как правило, табак не курит, курит вот эти вещи», — пояснил Леонов.

Как ожидается, Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, который был внесен совместно депутатами от разных фракций еще в мае.

Депутаты от «Новых людей» 30 сентября предложили еще один законопроект — о запрете продавать табачную и никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для потребления такой продукции гражданам России, родившимся после 31 декабря 2009 года. Документ был направлен на отзыв в правительство.

Как выяснил «Коммерсантъ», Минздрав предлагает поддержать законопроект «Новых людей», но при условии его доработки. Некоторые ведомства выступили против — в частности, Минфин указал, что такой запрет будет означать ограничение конституционных прав граждан и стимулировать рынок нелегальной табачной продукции.