Передача Украине французских истребителей Mirage 2000-5 не повлияет на ход боевых действий и не изменит расстановку сил на поле боя, заявил «Инфо24» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, украинских пилотов из-за их «туповатости» будет сложно научить управлять этими самолетами.

Mirage 2000-5 — старейший самолет ВВС Франции, он находится на вооружении с 1998 года. По данным Le Monde, эта модель истребителей является менее мощной, чем Rafale, но «далеко не устаревшей». Mirage 2000-5 оснащен радиолокационной системой RDY, способной обнаруживать до 24 целей, отслеживать их в ночное время и одновременно запускать четыре ракеты MICA с дальностью действия 80 км.

«Поставка истребителей Mirage 2000 Украине в принципе мало на что может повлиять, поскольку это не настолько эффективный самолет, как хотелось бы. Также не стоит забывать, что им надо уметь управлять, поэтому французы должны научить этому украинцев. Но, учитывая туповатость украинских военных, это все будет сложно сделать», — считает Милонов.

Парламентарий уверен, что далеко не все граждане Франции поддерживают поставки помощи Киеву, из-за чего ситуация в стране может обостриться. Кроме того, России Эммануэль Макрон в роли миротворца «полностью неинтересен», его «можно игнорировать», добавил депутат Госдумы.

Милонов уточнил, что о диалоге Москвы и Парижа можно говорить только после того, как к власти в республике придут «более франкоориентированные силы».

8 октября стало известно, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года. Макрон в июне объявил о передаче Киеву французских истребителей, их число не раскрывается. Подготовку пилотов планировалось завершить к концу 2024 года.