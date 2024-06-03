Спецназ «Ахмат», переброшенный на харьковское направление, будет «оттеснять» ВСУ в сторону, чтобы «удары меньше доставали Белгородскую область». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин на вопрос о том, какие задачи будут у подразделения в Харьковской области.
«ВСУ сейчас приближены. «Ахмат» <…> будет оттеснять их и изучать, где находятся огневые средства», — уточнил депутат.
Заварзин отметил, что эти действия сопряжены с формированием буферной («санитарной») зоны, призванной защитить приграничные регионы России от обстрелов со стороны Украины.
Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Инфо24 заявил, что в ближайшее время ВСУ попытаются нанести контрудары, чтобы отбить занятые российской армией территории в Харьковской области. Спецназ «Ахмат» будет задействован в отражении украинской наступательной операции, а также в дальнейших штурмовых действиях на этом участке фронта, указал собеседник.
«Враг многое поставил на так называемый харьковский контрнаступ. Киев хочет вернуть утраченные территории накануне саммита в Швейцарии. Поэтому сейчас очень важный момент. Нам предстоит не только остановить этот контрнаступ, но и дать противнику по зубам, отбросив его еще дальше», — пояснил Дандыкин.
О том, что спецназ «Ахмат» перебросили на харьковское направление, 3 июня заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, военные расположены на разных участках по всей линии боевого соприкосновения, «которые надо было прикрыть».
О необходимости создания «санитарной зоны» на границе с Украиной президент России Владимир Путин впервые заявил летом 2023 года на встрече с военкорами. Тогда он говорил, что эта мера необходима для защиты мирного населения от обстрелов и от вылазок диверсантов с украинской стороны. Позже глава государства отмечал, что речь идет о зоне, которую будет «сложно преодолеть» с помощью средств поражения, «прежде всего, конечно, иностранного производства».
В мае телеграм-канал «Рыбарь» писал, что российская группировка войск «Север» приступила к выполнению задачи по формированию буферной зоны. О планах России создать буферную зону писало также агентство Reuters со ссылкой на неназванный украинский военный источник.