Спецназ «Ахмат», переброшенный на харьковское направление, будет «оттеснять» ВСУ в сторону, чтобы «удары меньше доставали Белгородскую область». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин на вопрос о том, какие задачи будут у подразделения в Харьковской области.

«ВСУ сейчас приближены. «Ахмат» <…> будет оттеснять их и изучать, где находятся огневые средства», — уточнил депутат.

Заварзин отметил, что эти действия сопряжены с формированием буферной («санитарной») зоны, призванной защитить приграничные регионы России от обстрелов со стороны Украины.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Инфо24 заявил, что в ближайшее время ВСУ попытаются нанести контрудары, чтобы отбить занятые российской армией территории в Харьковской области. Спецназ «Ахмат» будет задействован в отражении украинской наступательной операции, а также в дальнейших штурмовых действиях на этом участке фронта, указал собеседник.

«Враг многое поставил на так называемый харьковский контрнаступ. Киев хочет вернуть утраченные территории накануне саммита в Швейцарии. Поэтому сейчас очень важный момент. Нам предстоит не только остановить этот контрнаступ, но и дать противнику по зубам, отбросив его еще дальше», — пояснил Дандыкин.

О том, что спецназ «Ахмат» перебросили на харьковское направление, 3 июня заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, военные расположены на разных участках по всей линии боевого соприкосновения, «которые надо было прикрыть».