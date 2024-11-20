Предложение депутата Госдумы Николая Иванова вдвое урезать квоту призывников в Курской области из-за участия местной молодежи в теробороне не имеет под собой оснований. Об этом RTVI заявил глава думского комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Иванов ранее сообщил RTVI, что часть отрядов территориальной обороны Курской области составляет «молодое поколение», в связи с чем для региона нужно «снизить наполовину норматив призыва в Вооруженные силы Российской Федерации». Он отметил, что планирует внести в Госдуму это предложение на рассмотрение.

Картаполов, комментируя это заявление, сказал RTVI, что на самом деле не служивших в армии и не имеющих военной специальности молодых людей призывного возраста не принимают в тероборону.

«Туда идут люди, которые имеют соответствующий опыт, имеют жизненный опыт, которые могут его там применить. А 18-летнему пацану в этой территориальной обороне делать нечего. Он должен отдать священный долг, выполнить почетную конституционную обязанность и после этого — пожалуйста», — сказал депутат.

К тому же, добавил он, призывники из Курской области «служат в подавляющем своем большинстве не на территории субъекта, а в других регионах нашей необъятной великой Родины».

Недавно в СМИ обсуждался вопрос о возможности получения повесток теми, кто уже побывал на специальной военной операции. Военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу при отсутствии оснований для отсрочки и медицинских показаний для признания негодным или ограниченно годным.

Комментируя это заявление, Картаполов пояснял, что вернувшимся из зоны СВО россиянам при получении повестки в рамках призыва на срочную службу нужно пойти в военкомат и предъявить выписку об участии в боевых действиях, а также награды, если таковые имеются.