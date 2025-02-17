Европа готовится к войне с Россией, но никакой необходимости в мобилизации на этом фоне нет. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, с европейской стороны идет многовекторная подготовка к противостоянию с Россией — и в информационном, и в экономическом, и в военном плане.

«Они чувствуют, что Россия, по их мнению, может не выдержать, в конце концов, поэтому готовятся», — считает депутат.

В этой ситуации российская сторона, по мнению Соболева, должна «сделать все, чтобы Вооруженные силы восстановились до такого уровня, когда будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО, на любом стратегическом направлении и в любой обстановке».

При этом необходимость в дополнительной мобилизации отсутствует, поскольку ряды ВС пополняются контрактниками на добровольной основе, утверждает депутат.

«В принципе 750 тысяч уже мы набрали контрактников», — сообщил Соболев.

Однако, по его словам, в любом случае «нужно население готовить по военно-учётным специальностям, готовить мобилизационные ресурсы, готовить базу мобилизационного развертывания».

Член думского комитета по обороне подчеркнул, что «мир вступает в эпоху войн и вооруженных конфликтов», поэтому для выживания в нем Россия должна «иметь мощные вооруженные силы».

Ранее Соболев заявлял RTVI, что главная задача сейчас — это обучение, вооружение и боевое слаживание набираемых контрактников.

«Нам совершенно не нужно пушечное мясо! Нам нужны обученные люди, которые в совершенстве владеют оружием, владеют своей военно-учетной специальностью и могут действовать в составе своих частей и подразделений», — пояснял он.

Особое внимание, по словам Соболева, необходимо уделить подготовке офицерского состава, его обучение управлению подразделениями и организации взаимодействия между ними.

В декабре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что за 2024 год контракты на прохождение военной службы с Минобороны подписали почти 440 тысяч человек. Примерно в то же время президент России Владимир Путин заявлял о 430 тысячах контрактников, набранных с начала 2024 года.