Россия не потеряет свое влияние в Африке после переворота в Сирии, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее такой сценарий в случае потери Москвой сирийской авиабазы Хмеймим описало агентство Bloomberg.

«Россия свое влияние не потеряет. Ситуация сложная, но она управляемая, под контролем и ей занимаются те, кому это положено», — сказал Картаполов.

В Сирии находятся две российские военные базы — авиационная в Хмеймиме и морская (пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе). Москва и Дамаск в 2017 году договорились о размещении российских сил на этих базах на 49 лет с возможностью продления. В начале декабря город Тартус и провинция Латакия, где находится Хмеймим, перешли под контроль сирийских повстанцев. Их наступление на правительственные силы, начавшееся в конце ноября, привело к падению режима сирийского президента Башара Асада.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что вероятность утраты авиабазы Хмеймим ставит под угрозу российские операции в Африке. Эта база, в частности, использовалась для отправки персонала и военных грузов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Речь идет о воздушном мосте вкупе с морской базой в Тартусе, который позволил России восстановить и расширить свое влияние в Африке, особенно в ЦАР и Судане, отмечается в статье. Как предположило агентство, теперь эта сеть может нуждаться в «полной перестройке».

«Все поставки шли через Хмеймим — это особенно важно для страны без порта, такой как ЦАР», — сказал Bloomberg директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

О сложностях с логистикой в случае потери сирийских баз также писал военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»). Он назвал снабжение операций в Африке через Ливию «очень дорогим и неустойчивым», поскольку грузовые самолеты из России могут летать туда без дозаправки только если они пустые.

Российский МИД ранее заявил, что базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, но серьезной угрозы их безопасности нет. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос сохранения военного присутствия России в Хмеймиме и Тартусе будет обсуждаться с новыми властями Сирии. Член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Виктор Заварзин говорил RTVI, что угроз для российских военных в результате событий в Сирии не фиксировалось.