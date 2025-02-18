Миротворцы из стран БРИКС не смогут обеспечить гарантии соблюдения режима прекращения огня со стороны Украины. Об этом «Инфо24» заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам Иванова, потенциальное размещение миротворцев на Украине во многом будет зависеть от «желания России» в принятии этого решения. Однако он отмечает, что и военные из стран БРИКС не могут быть гарантом мира, учитывая опыт Минских соглашений.

«Мы понимаем, что даже страны БРИКС не будут являться гарантом того, что Украина вновь не перевооружится и не будет делать какие-то пакости. Как бы там ни было, я считаю, что пока рано рассматривать вопрос отправки миротворцев на Украину», — сказал Иванов.

По словам депутата, публикации в европейских СМИ о возможности потенциального размещения миротворцев на Украине свидетельствует о попытках ЕС включиться в мирный диалог по урегулированию конфликта на Украине между Россией и США.

«Главными участниками мирного процесса являются Россия и США, а Евросоюз и Украина сидят за детским столиком на большом мероприятии. Европа хочет быть участником процесса, поэтому европейская пресса так активно муссирует тему отправки миротворцев на Украину», — заключил он.

Депутат подчеркнул, что любые западные военные силы, которые появятся на Украине «под видом миротворцев», будут являться «законной целью» для российских военных.

17 февраля газета TAZ сообщила, что ООН могла бы включить военных из стран БРИКС+, в том числе из Индии, в составе масштабной миротворческой миссии на Украине. Этот вариант назван в публикации «более разумным и приемлемым», чем размещение на Украине миротворческих сил из стран НАТО. Издание также отметило, что Евросоюз (ЕС) и НАТО не имеют достаточно военных для формирования миротворческого объединения, способного контролировать столь протяженную линию фронта.

Накануне власти Германии выступили против отправки своих войск на Украину в составе возможной европейской миротворческой миссии, если США не примут участия в этом. Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что до обсуждений о размещении военных на Украине необходимо достичь договоренностей по урегулированию конфликта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выступил против инициативы отправить польские войска на территорию Украины в составе миротворческих сил. Вопрос о польской поддержке Украины «решен», так как Варшава готова продолжать оказывать логистическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Киеву, но не размещать свои войска на украинской территории, отметил Туск.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь заявил о готовности ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения договоренностей в рамках потенциального мирного соглашения. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также допустил возможность участия шведских военных в составе потенциальных миротворческих сил на Украине.