Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с RTVI назвал Международную федерацию хоккея (IIHF) «промокашкой спортивной». Так он отреагировал на то, что IIHF не упомянула российских хоккеистов на постере, посвященном победе «Флорида Пантерз» в финале плей-офф НХЛ.

«Позиция федерации выглядит крайне слабой. Как можно закрывать глава на очевидные вещи? Тем более, что они отвечают за развитие хоккея в мире. Это явный признак недальновидности и слабости», — сказал Фетисов.

Он добавил, что «это не Международная федерация хоккея, а какая-то промокашка спортивная».

Международная федерация хоккея должна извиниться за отсутствие россиян на коллаже с поздравлением «Флориды», заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, IIHF продемонстрировала «очередное непотребное поведение».

«Весь мир видит наших хоккеистов в Национальной хоккейной лиге, IIHF не видит. Мотивы их поведения понятны, это прослеживается в действиях. Но, как и всем остальным, кто сначала напакостил, предлагаем им исправить ошибку, извиниться в первую очередь перед нашими ребятами, сыгравшими ведущую роль в этой победе», — сказал Свищев.

На коллаже, который IIHF опубликовала после победы «Флориды» в Кубке Стэнли, изображен трофей и размещены фотографии хоккеистов клуба в форме национальных сборных. На постере нет двух россиян: вратаря команды Сергея Бобровского и его одноклубника, защитника Дмитрия Куликова.

Позже пост с коллажом был удален из соцсетей федерации, пишет «Матч ТВ». Вскоре после был опубликован новый постер, на который добавили изображение Бобровского.

Годом ранее IIHF не упомянула Бобровского, Куликова и Владимира Тарасенко в новости о чемпионстве «Флориды», когда клуб также завоевал Кубок Стэнли.

В мае Фетисов в разговоре с RTVI назвал недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду «попиранием всех прав».