Россия должна развивать собственный военно-промышленный комплекс, чтобы «был противовес» планам Евросоюза по наращиванию оборонных расходов, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так он прокомментировал предложение еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса создать в ЕС «армию беспилотников» на случай возможного военного конфликта с Россией.

Заварзин напомнил, что накануне прошел саммит НАТО, по итогам которого страны — участницы альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

«Трамп им кулаком постучал, что-то там сказал и улетел. То, что они будут увеличивать бюджет, очевидно, но это боком выйдет. Они три процента-то не вытянут, а пять…» — порассуждал депутат.

По его словам, в ЕС ставят цель нарастить производство беспилотников, поскольку «дроны выходят на первое место».

«Они, конечно, сейчас будут ставить задачи всем своим супостатам, чтобы заводы [строить], производство [отлаживать] и так далее», — сказал Заварзин.

«Конечно, нельзя сказать, что у них нет наработок, наработки есть. Во всем мире беспилотники — в Иране, на Западе, везде. Поэтому наша задача — делать свое все мощное, сильное, крепкое, чтобы был противовес», — подчеркнул член думского оборонного комитета.

Президент России Владимир Путин также поставил задачу развивать это направление, отметил Заварзин.

«У нас новый род войск — войска беспилотных систем, они тоже идут по этому пути. Конфликт с Украиной показал, что это важное дело», — добавил депутат.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что ЕС должен создать армию из 3 млн беспилотников на случай военного конфликта с Россией.

«Россия может иметь около 5 млн дронов, то есть нам нужны еще большие военные возможности, чтобы победить. <…> Если украинцам нужно 4 млн, то нам нужно около 3 млн беспилотников, чтобы продержаться один год, если начнется война, если наступит «день X»», — сказал он.

Кубилюс добавил, что Европе следует уже сейчас сформировать команды инженеров и производителей, готовых наращивать производство беспилотников.

Российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств 19 июня назвал «ложью и бредом» утверждения о том, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО.

«Это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран. Мы понимаем, что это бред, понимаете? Те, кто это говорят, не верят же в это сами», — сказал глава государства.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для европейских граждан.