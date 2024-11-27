Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ракет «Орешник» хватит «на всех» на Западе. Так он прокомментировал заявления в западных СМИ о том, что Россия имеет ограниченное число этих гиперзвуковых баллистических ракет, передает корреспондент RTVI.

«На всех их хватит. Поэтому пусть не переживают. А лучше — пусть переживают. И ждут. Боятся, дрожат и размазывают сопли. Ко всем ним прилетит», — сказал Картаполов.

Он также заявил, что «Россия никогда не проиграет». «Мы очень много войн за свою историю вели и во всех победили. И в этой победим», — высказал убеждение депутат.

По его словам, США и НАТО «уже стали реальными участниками» конфликта между Россией и Украиной.

«Себе на беду. Пусть страдают», — заключил глава оборонного комитета.

Ранее некоторые западные СМИ, в том числе агентство AFP и газета The New York Times, сообщили со ссылкой на источники на Украине, что число «Орешников» в арсенале России «очень ограниченное», возможно, не больше десяти.

Удар новейшей ракетой средней дальности «Орешник» с безъядерным гиперзвуковым оснащением Россия произвела по крупному комплексу производства вооружений в Днепре 21 ноября. Об этом объявил в обращении к россиянам в тот же день президент Владимир Путин. Он назвал это испытание «ответом на агрессивные действия стран НАТО», которые поставили Украине свои дальнобойные ракеты и разрешили удары вглубь российской территории. Два удара американскими ATACMS и британскими Storm Shadow украинские войска нанесли по Брянской и Курской области 19 и 21 ноября, отметил Путин.

На следующий день, 22 ноября, глава государства провел совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Он заявил, что испытания «Орешника» прошли успешно, и поручил наладить серийное производство этой ракетной системы.