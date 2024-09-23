Западные страны стали инициаторами ухудшения отношений с Россией и осознают это. Об этом сказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона в будущем «переосмыслить» отношения с Россией.

Чепа отметил, что отношения России с Западом находятся «в глубочайшем кризисе». По его мнению, европейские лидеры осознают это и представляют, «какие грядущие экономические последствия будут от продолжения этого конфликта».

«Прекрасно они осознают те возможные последствия, которые могут произойти при дальнейшей эскалации напряженности, — все это они понимают, поэтому и начинают совершать некие действия, которыми они впоследствии попытаются смягчить двусторонние отношения с Россией», — считает Чепа.

22 сентября президент Франции заявил на конференции по вопросам мира, что Европе нужно будет задуматься о новой форме своей организации и переосмыслить связи с Россией. Он также призвал построить «новый мировой порядок», назвав нынешний «неполноценным и несправедливым».

В Кремле заявили, что новая архитектура безопасности в Европе должна учитывать интересы России.