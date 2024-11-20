На подконтрольных России новых территориях распространяются инструкции по саботажу на украинском языке, сообщил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, такая методичка имеется в распоряжении депутатов.

«Это перевод с украинского языка, инструкция по саботажу для тех граждан, которые оказались, как они считают, на территории, подконтрольной России. И там предметно и конкретно написано, что должен делать каждый человек, в зависимости от того, кто он — мужчина, женщина, какого он возраста, где работает, — чтобы максимально вредить российской власти и Вооруженным силам», — пояснил Картаполов.

По его словам, они с главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым внимательно изучат эту инструкцию и, скорее всего, передадут ее руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину «для принятия уголовно процессуального решения по отношению к его разработчикам».

Напомним, еще в марте 2024 года российское правительство поддержало инициативу о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии с 16 до 14 лет. Тогда же Госдума предложила ужесточить наказание за это преступление, увеличив максимальный срок лишения свободы до 35 лет. По данным на июнь под уголовным преследованием за диверсии и поджоги военкоматов в стране находились около 550 человек.