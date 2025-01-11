Думский комитет по защите семьи обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобой на «массовое закрытие роддомов и женских консультаций» в России. Обращения за подписью председателя комитета Нины Останиной имеется в распоряжении RTVI.

В комитете сообщили, что получают «большое количество обращений от граждан из разных регионов» по поводу резкого сокращения количества доступных им родильных домов и женских консультаций.

«Беременные женщины вынуждены добираться до медицинских учреждений, существенно отдаленных от их места жительства, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих детей», — отмечается в обращении к Бастрыкину.

Комитет приводит данные Росздравнадзора о том, что за последние пять лет более 150 госмедучреждений лишились лицензий на родовспоможение.

«Официальных разъяснений о причинах массового закрытия учреждений не было дано как представителями федеральной, так и региональной власти, что повлекло за собой отрицательный общественный резонанс», — подчеркнули депутаты, обращаясь к Краснову.

По их словам, обращающиеся в комитет россияне убеждены, что закрытие роддомов и женских консультаций нарушает законодательство.

В обращении к главе Минздрава Мурашко комитет пишет, что жалобы граждан свидетельствуют об «ухудшении доступности медицинских услуг и создает дополнительные преграды в получении необходимой медпомощи и консультаций на этапе беременности и родов».

Авторы обращения напомнили министру, что многие регионы России «испытывают нехватку квалифицированных специалистов, таких как акушеры-гинекологи и неонатологи, что вызывает серьезные опасения за здоровье женщин и новорожденных».

Обращаясь к Татьяне Голиковой, депутаты привели данные Российского общества акушеров-гинекологов о том, что в государственных медучреждениях не хватает свыше 5 тысяч акушеров-гинекологов и неонатологов, а с учетом акушерок кадровый дефицит достигает 8,5 — 11,5 тысячи сотрудников.

Это, по оценке членов думского комитета, вызывает «серьезные опасения по поводу будущего отрасли» — особенно на фоне сокращения численности выпускников ординатуры по специальности «Акушерство и гинекология».

Главу СКР депутаты попросили взять ситуацию на личный контроль и поручить сотрудникам следственного ведомства провести «проверочные мероприятия», а генпрокурора — проверить соблюдение законов в сфере оплаты труда сотрудников роддомов, перинатальных центров и женских консультаций, а также оснащенность этих медучреждений оборудованием, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и эффективность расходования бюджетных средств.

Особое внимание авторы обращения призвали уделить роддомам, закрытым после проведения там капитального ремонта.

«Необходимо установить, имеются ли факты закрытия таких объектов по причине их аварийного состояния, а также определить, какие меры приняты компетентными лицами в указанных случаях для обеспечения прав женщин, готовящихся к рождению ребенка», — говорится в обращении комитета.

От главы Минздрава Останина и ее коллеги по комитету ждут сведений о количестве закрытых в 2024 году роддомов, доступности медуслуг для беременных по всей России и мерах, направленных на устранение кадрового дефицита медперсонала.

«Кроме того, просим Министерство рассмотреть возможность пересмотра действующих подходов в политике здравоохранения с учетом необходимости поддержания доступности родовспоможения в регионах России», — говорится в обращении комитета к Мурашко.

Голикову депутаты попросили «рассмотреть возможность разработки комплексной стратегии, направленной на сохранение и развитие родильных домов, а также на решение проблемы кадрового дефицита в данной области».

Члены комитета выразили надежду, что зампред правительства, курирующая соцполитику, сможет инициировать обсуждение этого вопроса на уровне кабмина.