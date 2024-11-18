Депутаты Госдумы предложили обязать мигрантов, которые работают на основании патентов в сферах, где требуется знание языка, сдавать экзамен по русскому языку в устной форме. Об этом сказано в проекте обращения Госдумы к главе правительства России Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции, который внесен в палату парламентаю Документ имеется в распоряжении RTVI.

«[Предлагается] предусмотреть обязанность по прохождению экзамена по русскому языку в устной форме иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патентов в сферах, где требуется знание русского языка», — сказано в проекте обращения.

Также депутаты предложили расширить процедуру видеозаписи экзамена в отношении лиц, к которым предъявляется требование о сдаче экзамена в устной форме, включив в нее запись его устных ответов на вопросы, направленных на уточнение данных о нем и целей его пребывания на территории России.

Кроме того, в проекте обращения предлагается включить все затраты, связанные с организацией и проведением экзамена, в том числе подведомственным предприятием, и выдачей сертификатов, в общее определение размера платы за экзамен и выдачу сертификатов.

16 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить сферы здравоохранения и образования из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке.