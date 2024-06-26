Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что инвалидам нужно дать возможность выбора — получать соцвыплату по накопительной части пенсии единовременно или ежемесячно. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы видим, что количество получателей срочной выплаты по накопительной части пенсии ежегодно растет. Срочная выплата предоставляется в случае, если по сравнению со средней заработной платой общая сумма накопления составляет менее пяти процентов. Думаю, что, может быть, стоит даже увеличить такой процент от средней заработной платы и позволить людям получить единовременно срочную выплату», — сказала Бессараб.

Поэтому в вопросе о получении накопительной части пенсии нужно в первую очередь отталкиваться от добровольного выбора самих граждан, считает парламентарий.

«То есть, если гражданин хочет при незначительности суммы средств получить ее единовременно, дать ему такую возможность. Если же он собирается получать ее пожизненно, то создать и такую возможность», — добавила депутат.

Бессараб также отметила, что в Госдуме «понимают, что сумма, выплачиваемая единовременно, и сумма, выплачиваемая пожизненно», — это «две разные суммы», но если человек принимает решение «получать ее [выплату] на протяжении всей жизни», то стоит дать ему такую возможность и не «настаивать на определенном порядке».

Днем 26 июня, Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, подразумевающий индексацию пенсий работающим пенсионерам. «За» принятие документа высказался 401 депутат. Голосов «против» не было, как и воздержавшихся.

Изменения будут внесены в ст. 17 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и ст. 26.1 федерального закона «О страховых пенсиях» и вступят в силу с 2025 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя голосование по законопроекту, заявил, что решение об индексации принимается в непростое время и направлен на поддержку людей, которые продолжают работать даже после выхода на пенсию.